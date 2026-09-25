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Excise inspector assaulted in Chandigarh Police accused of collusion with smugglers made to sit in post overnight
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चंडीगढ़ में एक्साइज इंस्पेक्टर से मारपीट, पुलिस पर तस्करों से सांठगांठ का आरोप
फतेहगढ़ साहिब जिले में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कस रहे आबकारी एवं कर विभाग के अधिकारियों पर चंडीगढ़ में हमला और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। फतेहगढ़ साहिब में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर हरिसरमन सिंह ने आरोप लगाया है कि शराब तस्करों से सांठगांठ के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय उल्टा उन्हें ही राजपुरा चौकी में बैठाकर रखा।
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