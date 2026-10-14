फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Bihar ›   Bihar: Tejashwi Yadav lashes out over the Raghopur boat tragedy, citing four instances of negligence; demands

बिहार: राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव का हमला, 4 लापरवाही गिनाईं; पीड़ितों के लिए 3 डिसमिल जमीन की मांग

Wed, 14 Oct 2026 10:08 PM IST
आशीष कुमार Video
Video Published by: आशीष कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 10:08 PM IST
Bihar: Tejashwi Yadav lashes out over the Raghopur boat tragedy, citing four instances of negligence; demands
बिहार: राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव का हमला, 4 लापरवाही गिनाईं; पीड़ितों के लिए 3 डिसमिल जमीन की मांग
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अयोध्या: संकल्प सेतु शिविर में महिलाओं को दी गईं सरकारी योजनाओं की जानकारी विधायक रामचंद्र यादव ने पात्र लाभार्थियों को किया जागरूक

अयोध्या: संकल्प सेतु शिविर में महिलाओं को दी गईं सरकारी योजनाओं की जानकारी विधायक रामचंद्र यादव ने पात्र लाभार्थियों को किया जागरूक
Ayodhya
14 Oct 2026

Video: रोडवेज हड़ताल खत्म होने के दूसरे दिन भी कमता चौराहे पर जारी रही मनमानी

Video: रोडवेज हड़ताल खत्म होने के दूसरे दिन भी कमता चौराहे पर जारी रही मनमानी
Lucknow
14 Oct 2026

शाहजहांपुर: आउटसोर्स सेवा निगम में डेटा फीडिंग कराने की मांग, संविदा कर्मियों ने एक्सईएन को दिया ज्ञापन

Demand raised for data entry work to be handled by the outsourced service corporation
Shahjahanpur
14 Oct 2026

Video: दिव्यांशी सिंह बनीं एक दिन की कोतवाल, पीड़ितों से की बातचीत

Video: दिव्यांशी सिंह बनीं एक दिन की कोतवाल, पीड़ितों से की बातचीत
Lucknow
14 Oct 2026

Video: लखनऊ में ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही पीछे की ओर दौड़ा, आठ वर्षीय कृष्णा को रौंदा, मौत

Video: लखनऊ में ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही पीछे की ओर दौड़ा, आठ वर्षीय कृष्णा को रौंदा, मौत
Lucknow
14 Oct 2026
विज्ञापन

अयोध्या: रामचौरा घाट पर गंदगी, 20 को होगा प्रतिमाओं का विसर्जन

अयोध्या: रामचौरा घाट पर गंदगी, 20 को होगा प्रतिमाओं का विसर्जन
Ayodhya
14 Oct 2026

देवरिया: जनता दर्शन में नन्ही बच्ची की प्रतिभा देख प्रभावित हुए डीएम

eoria DM Madhusudan Hulgi Impressed by Little Girl’s Talent During Janata Darshan
Deoria
14 Oct 2026
विज्ञापन

गोंडा: बीसी सखियों के डिवाइस खराब, 75 हजार कर्ज पर ब्याज की चिंता

गोंडा: बीसी सखियों के डिवाइस खराब, 75 हजार कर्ज पर ब्याज की चिंता
Gonda
14 Oct 2026

बुरहानपुर: बिजली कटौती और भारी-भरकम बिलों के खिलाफ कांग्रेस और किसानों ने खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी

Burhanpur Farmers Protest Power Cuts and Inflated Bills, Demand Drought-Hit Status, Warn of Agitation
Burhanpur
14 Oct 2026

कानपुर: घाटमपुर मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक का भारी दबाव, टीएसआई न होने से लग रहा भीषण जाम

Kanpur Heavy traffic pressure at Ghatampur main intersection severe jams occur due to absence of Traffic TSI
Kanpur
14 Oct 2026

एमएलसी चुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, काशी में योगी का शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन

BJP show of strength ahead of MLC elections Yogi holds mega-conference for teachers and graduates in Kashi
Varanasi
14 Oct 2026

अवाहदेवी: सांस्कृतिक प्रतियोगिता में चोलथरा और समीरपुर स्कूल प्रथम

Avahdevi: Cholthara and Samirpur schools secure first place in cultural competition.
Hamirpur (Himachal)
14 Oct 2026

यमुनानगर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार बाप-बेटे को मारी टक्कर, पिता की मौत; बेटा घायल

Speeding car hits father-son duo on bicycle in Yamunanagar; father dies, son injured.
Yamuna Nagar
14 Oct 2026

हांसी में एमएसपी पर धान खरीद नहीं होने के आरोप, किसान संगठनों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर जड़ा ताला

Allegations of no paddy procurement at MSP in Hansi; farmers' organizations lock the Market Committee office.
Hisar
14 Oct 2026

बलरामपुर: नौ वर्ष बाद भी नहीं सुगम हो सकी 20 गांवों की राह

बलरामपुर: नौ वर्ष बाद भी नहीं सुगम हो सकी 20 गांवों की राह
Balrampur
14 Oct 2026

मंडला: भोपाल में आदिवासी छात्रों से कथित अभद्रता का मामला गरमाया, गोंगपा ने 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

The issue of alleged indecency with tribal students in Bhopal heats up, Gompa issues 15-day ultimatum
Madhya Pradesh
14 Oct 2026

शिमला: राजधानी के बाजारों से तहबाजारियों को हटाने के मामले पर टाउनहॉल में हंगामा

Shimla Street Vendors Meet Mayor Surender Chauhan Demand Rehabilitation
Shimla
14 Oct 2026

मंडी: राकेश जम्वाल बोले- छह महीने से पेंशन का इंतजार, दिल्ली में धरने से नहीं बदलेंगे हालात

Rakesh Jamwal says waiting for pension for six months; sit-in protests in Delhi won't change the situation.
Mandi
14 Oct 2026

ऊना: चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के 15 हजार रुपये चोरी, होमगार्ड ने बस से पकड़े तीन संदिग्ध

Chintpurni temple pilgrims Rs 15000 theft recovered by home guards during Navratri
Una
14 Oct 2026

51 दिन बाद टावर से उतरे 83 और 87 वर्षीय बुजुर्ग संघर्षकारी, सरकार से बातचीत का आश्वासन

51 दिन बाद टावर से उतरे 83 और 87 वर्षीय बुजुर्ग संघर्षकारी, सरकार से बातचीत का आश्वासन
Chandigarh-Punjab
14 Oct 2026

जालंधर में पैसों के विवाद में AAP पार्षद के पति पर चाकुओं से हमला, 4 आरोपियों पर केस दर्ज

AAP councilor's husband stabbed in Jalandhar over a money dispute; case registered against four accused.
Jalandhar
14 Oct 2026

बहराइच: एसयूवी छोड़ नेपाल भागी श्रद्धा? एक महिला और दो पुरुषों के भी सीमा पार करने की आशंका

बहराइच: एसयूवी छोड़ नेपाल भागी श्रद्धा? एक महिला और दो पुरुषों के भी सीमा पार करने की आशंका
Bahraich
14 Oct 2026

Video: बेटे ने चार महीने में 20 किलो वजन घटाकर पिता को दिया नया जीवन

Video: बेटे ने चार महीने में 20 किलो वजन घटाकर पिता को दिया नया जीवन
Lucknow
14 Oct 2026

सिरमाैर: समूह गान में राजगढ़ और नाहन का दबदबा, एकल नृत्य में राघव ने मारी बाजी

Sirmaur: Rajgarh and Nahan dominate group singing; Raghav triumphs in solo dance.
Sirmour
14 Oct 2026

कानपुर: डायट नरवल में तीन दिवसीय ‘दक्ष’ प्रशिक्षण समाप्त, शिक्षकों ने सीखे नेतृत्व के गुर

Kanpur Three day Daksh training concludes at DIET Narwal teachers learn leadership skills
Kanpur
14 Oct 2026

खरगोन में 292 साल पुरानी अनोखी परंपरा: बाकी माता मंदिर में पुरुष करते हैं गरबा, महिलाएं गाती हैं गीत

बTemple Preserves 292-Year-Old Tradition of Men Performing Garba as Women Sing Folk Songs
Khargone
14 Oct 2026

ऊना के बड़ूही चौक पर सीटीयू बस और कार की टक्कर, काफी देर प्रभावित रहा यातायात

CTU bus and car collision at Baruhi Chowk Una traffic disrupted Wednesday
Una
14 Oct 2026

ऊना: अंब कॉलेज की महिला भारोत्तोलन टीम ने जीती द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी, सोनाक्षी राणा ने गोल्ड पर जमाया कब्जा

Amb College women's weightlifting team wins second runner-up trophy at inter-college competition in Nadaun
Una
14 Oct 2026

Video: संकट हरने वाली माता संकटा के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु

Video: संकट हरने वाली माता संकटा के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु
Lucknow
14 Oct 2026

आलीराजपुर: मुख्यमंत्री का पुतला दहन पड़ा महंगा! महेश पटेल समेत 11 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर

Burning of effigy proved costly! FIR against 11 Congress leaders including Mahesh Patel
Jhabua
14 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed