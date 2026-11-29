भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता एवं गायक पवन सिंह एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने एक भावुक संदेश साझा कर अपने परिवार और खानदान से सभी रिश्ते खत्म करने का एलान किया है। हालांकि, उन्होंने अपनी मां और बड़े भाई रानू सिंह को इस फैसले से अलग रखा है।

पवन सिंह का यह पोस्ट सामने आने के बाद भोजपुरी फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि जब घर-परिवार के चक्कर में इंसान वेद-शास्त्र तक भूल जाता है, तो परिस्थितियां बेहद दुखद हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। इसी वजह से वह बेहद दुखी मन से यह संदेश साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूरे भोजपुरी समाज से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है।

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अपने पोस्ट में पवन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब उनका अपने पूरे परिवार और खानदान से कोई रिश्ता नहीं रह गया है। हालांकि, अपनी मां और बड़े भाई रानू सिंह के प्रति उन्होंने भावनात्मक जुड़ाव जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे, मां और बड़े भाई के लिए उनकी जान हमेशा हाजिर रहेगी।

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इससे साफ है कि उन्होंने इन दोनों रिश्तों को अपने फैसले से अलग रखा है। पोस्ट के अंत में पवन सिंह ने भोजपुरी समाज को ही अपना परिवार बताया है और खुद को समाज का एक छोटा सदस्य बताया है। उनके इस भावुक संदेश के बाद प्रशंसकों के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, उन्होंने पारिवारिक रिश्ते खत्म करने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में उनके इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।