गाड़ी पहुंचते ही बेकाबू होने लगी भीड़

बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मिलर स्कूल मैदान में यूट्यूबर आर्यन केल्विन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्हें देखने और सुनने के लिए पटना के अलावा दूसरे स्थानों से भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। आयोजकों की उम्मीद से कहीं अधिक भीड़ जुटने के कारण मैदान में अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों कहना है कि आर्यन के पहुंचने से पहले ही भीड़ का व्यवहार उग्र होने लगा था। उनकी गाड़ी जैसे ही मैदान के भीतर दाखिल हुई, कुछ युवक उस पर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी मुश्किलें खड़ी हो गईं। आर्यन कुछ देर रुकने के बाद बिना मंच पर पहुंचे ही वहां से निकल गए। उनके जाने से नाराज भीड़ ने विरोध शुरू कर दिया, जो जल्द ही तोड़फोड़ और पथराव में बदल गया।

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भाजपा कार्यालय के पास भी हुई रोड़ेबाजी

मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में हंगामे के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक समूह भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर लोगों ने नारेबाजी की और कार्यालय की तरफ पत्थर व ईंट के टुकड़े फेंके। सड़क पर भी तोड़फोड़ किए जाने की सूचना है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। पथराव में कई जवान घायल हो गए। घटना की सूचना पर पटना के एसएसपी, सिटी एसपी और एडिशनल एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित किया। इस मामले में 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है।

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सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान

इधर, पटना पुलिस ने हंगामे के बाद मिलर स्कूल मैदान और भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो की जांच कर रही है। इनके जरिए पथराव और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पटना पुलिस का कहना है कि उपद्रव में शामिल लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।