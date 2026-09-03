यमुनोत्री धाम: बाढ़ सुरक्षा कार्यों के शुरू होने का इंतजार खत्म, पहुंचाई गई मशीनें, जल्द शुरू होगा काम

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लंबे समय से यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के शुरू होने का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। धाम में आरसीसी प्रोटेक्शन वॉल और अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के निर्माण के लिए पोकलेन , आदि मशीन पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक करीब छह किलोमीटर की दुर्गम पैदल दूरी होने के कारण हुंडई R85 पोकलेन मशीन को अलग-अलग पार्ट्स में खोलकर एक्सपर्ट मजदूरों के जरिए मैनुअली यमुनोत्री धाम तक पहुंचाया जा रहा है।।

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