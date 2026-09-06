Uttarkashi News: सिलगांव में भालू की दहतश, नकदी फसलों को पहुंचा रहा नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 06 Sep 2026 06:03 PM IST
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सुबह-शाम लोग खेतों में जाने से भी कतरा रहे
उत्तरकाशी। भटवाड़ी ब्लॉक के उत्तरौं गांव के सिलगांव क्षेत्र में इन दिनों भालू की दहशत बनी है। भालू लगातार खेतों में पहुंचकर ग्रामीणों की नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। वे खेतों में रोजमर्रा के कृषि कार्य करने से भी कतरा रहे हैं।
ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सिलगांव क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भालू की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। भालू खेतों में घुसकर धान, मक्की, खीरा समेत अन्य फसलों को बरबाद कर रहा है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खेत गांव से कुछ दूरी पर होने के कारण वहां काम करने के दौरान भालू के हमले का खतरा बना रहता है।
इससे भालू के डर से कई लोग अकेले खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। सुबह-शाम के समय खतरा और अधिक महसूस हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में भालू की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही वन विभाग से प्रभावित किसानों की फसलों का निरीक्षण कर मुआवजा देने और भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
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उत्तरकाशी। भटवाड़ी ब्लॉक के उत्तरौं गांव के सिलगांव क्षेत्र में इन दिनों भालू की दहशत बनी है। भालू लगातार खेतों में पहुंचकर ग्रामीणों की नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। वे खेतों में रोजमर्रा के कृषि कार्य करने से भी कतरा रहे हैं।
ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सिलगांव क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भालू की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। भालू खेतों में घुसकर धान, मक्की, खीरा समेत अन्य फसलों को बरबाद कर रहा है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खेत गांव से कुछ दूरी पर होने के कारण वहां काम करने के दौरान भालू के हमले का खतरा बना रहता है।
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इससे भालू के डर से कई लोग अकेले खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। सुबह-शाम के समय खतरा और अधिक महसूस हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में भालू की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही वन विभाग से प्रभावित किसानों की फसलों का निरीक्षण कर मुआवजा देने और भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
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