Uttarkashi News: गड्ढों और सड़क पर बहते पानी से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

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भटवाड़ी ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख योगेश डंगवाल और ग्राम प्रधान पुष्पा भट्ट ने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण कई दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। बरसात के दौरान समस्या और गंभीर हो जाती है। जगह-जगह गड्ढों में पानी भरने और सड़क पर पानी बहने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।उन्होंने मार्ग की बदहाल स्थिति पर संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सड़क की हालत खराब है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसकी मरम्मत और सुधारीकरण को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने जल्द मार्ग की मरम्मत और सुधारीकरण शुरू कराने की मांग की है। संवाद