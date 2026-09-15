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ऋषि पंचमी पर 11 देव डोलियों से गूंजा थान गांव, उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

Renu Saklani

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:19 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:19 PM IST







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ऋषि पंचमी के अवसर पर थान गांव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 11 देव डोलियों की मौजूदगी में पूरा गांव भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। देव डोलियों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे आयोजन के दौरान जयकारों से गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। ... और पढ़ें

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