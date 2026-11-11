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मां यमुना की डोली लेने पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ यमुनोत्री धाम रवाना हुए सोमेश्वर महाराज
मां यमुना के मायके खरसाली गांव से क्षेत्र के आराध्य देव सोमेश्वर महाराज की डोली पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। डोली मां यमुना की उत्सव डोली को लेने के लिए धाम पहुंची। सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद दोनों डोलियां वापस खरसाली गांव पहुंचेंगी। तीर्थ पुरोहित मनमोहन उनियाल ने बताया कि दोपहर बाद मां यमुना खरसाली गांव स्थित मंदिर में विराजमान होंगी। अगले छह महीने शीतकाल के दौरान यहीं मां यमुना की पूजा-अर्चना होगी और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे।
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