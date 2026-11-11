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यमुनोत्री मंदिर समिति को छह माह की यात्रा में 90 लाख से अधिक की आय, दानपात्र से निकले 10.42 लाख रुपये

Renu Saklani

Updated Wed, 11 Nov 2026 09:47 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 09:47 AM IST







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यमुनोत्री मंदिर समिति को इस बार छह माह की ग्रीष्मकालीन यात्रा के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक की आय हुई है। कपाट बंद होने से एक दिन पहले चौथी बार दानपात्र खोला गया, जिसमें से 10.42 लाख रुपये की नकदी निकली। वहीं, रसीद बुकों के माध्यम से भी करीब 80 लाख रुपये की आमदनी हुई। ... और पढ़ें

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