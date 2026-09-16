सीएम धामी के जन्मदिवस पर यमुनोत्री धाम में हुई पूजा-अर्चना

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बड़कोट में 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यमुनोत्री धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। पुरुषोत्तम उनियाल रावल, यमुनोत्री धाम समेत अन्य मंदिरों के समस्त पुजारियों ने पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। पूजा-अर्चना के माध्यम से मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई।

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