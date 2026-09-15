उत्तरकाशी में हादसा: खन्यासणी के पास जांगड़ा मेले से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, एक की मौत, दो लापता

मोरी विकासखंड की फतेहपर्वत पट्टी में मंगलवार शाम जागड़ा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं से का वाहन खन्यासणी-पुजेली मोटर मार्ग पर खाई में जा गिरा। हादसे में हड़वाड़ी गांव के उपेंद्र की माैके पर ही मौत हो गई, दो लोग लापता हैं, जबकि नौ लोग गंभीर घायल हो गए।

मंगलवार शाम पुजेली, हड़वाड़ी और बरी गांव के 12 ग्रामीण खन्यासणी में आयोजित जांगड़ा मेले में शामिल होने गए थे। लौटते समय उनका वाहन खन्यासणी और पुजेली गांव के बीच गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने नौ घायलों मस्तू, अरविंद सिंह, रमेश सिंह, राधा, साइकिलू, शिशपाली, जगमोहन, माघी देवी व केदार सिंह को खाई से निकाल लिया, जबकि उपेंद्र की मौके पर मौत हो चुकी थी।

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वहीं दो लोगों का पता नहीं चला। सूचना पर मौके पर पहुंची मोरी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम देर शाम तक लापता दो लोगों की तलाश में जुटी रही पर उकना कुछ पता नहीं चल सका। वहीं सभी नौ घायल गंभीर हैं, उन्हें हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है।