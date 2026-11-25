{"_id":"6b0698b654120f47f3068cc4","slug":"video-prd-jawans-boycott-work-in-kashipur-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पीआरडी जवानों का कार्य बहिष्कार, मांगों के समर्थन में कार्यालय में बैठे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: पीआरडी जवानों का कार्य बहिष्कार, मांगों के समर्थन में कार्यालय में बैठे
प्रदेश के 13 जिलों में पीआरडी जवानों का कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। जवानों के अनुसार, 21 नवंबर से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में जवानों ने कार्यालय में बैठकर विरोध जताया। पीआरडी जवानों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर वार्ता के लिए बैठक में भी उन्हें बुलाया गया था। इसके बावजूद मांगों के समाधान को लेकर जवान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में चल रहे कार्य बहिष्कार के समर्थन में वे भी कार्यालय में बैठकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जवानों ने मांग की कि उन्हें होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाए। साथ ही रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान कर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।