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वीडियो: ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को मुआवजे की मांग, कांग्रेस का एसडीएम कार्यालय पर धरना, सात दिन का अल्टीमेटम
बाजपुर में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यशपाल आर्य ने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी ओलावृष्टि से बाजपुर क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ में गेहूं और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। किसान कर्ज में डूब गया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक न तो गिरदावरी हुई है और न ही कोई मुआवजा दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सात दिन के अंदर प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। धरने में नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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