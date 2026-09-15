देवप्रयाग: परीक्षा परिणामों की गड़बड़ी पर छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका

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ओंकारानंद सरस्वती राजकीय डिग्री कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका। इसके बाद कुलपति को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन प्राचार्य नर्वदेश्वर शुक्ल के माध्यम से भेजा। छात्रों ने परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को अनुपस्थित दर्शाने, परिणाम रोकने और वेबसाइट पर परिणाम प्रदर्शित न होने की समस्याओं के समाधान की मांग की।

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