Tehri News: दोहरी जिम्मेदारी पर डीएम ने तय किया ड्यूटी रोस्टर

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जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ कोषाधिकारी अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार कोषागार नई टिहरी में अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन करेंगे। वहीं शेष तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल में मुख्य वित्त अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से जुड़े कार्यों का संपादन करेंगे।आदेश में कहा गया है कि दोनों कार्यालयों में उपस्थित रहने के दिन कार्य सुविधा और जनहित को देखते हुए निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित दिवसों में संबंधित कार्यालय में अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनी रहनी चाहिए। डीएम ने दोनों दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए है। निर्धारित कार्य दिवस पर किसी बैठक में शामिल होना आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारी से अनिर्वाय रूप से अनुमति लेने को कहा है।