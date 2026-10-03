केदारनाथ में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, तीन घंटे ठप रही हेलिकाप्टर सेवा

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केदारनाथ में स्थानीय लोगों की अस्थायी प्रसाद की दुकानों को प्रशासन के हटाए जाने के विरोध में व्यापार संघ श्री केदारनाथ ने केदारसाथ में प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों की हेलीपैड पर जनसभा हुई जिसमें उन्होंने आक्रोश जताया। व्यापारियों ने कहा कि एक ओर सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय हक-हकूकधारियों की संचालित प्रसाद की दुकानों को हटाया जा रहा है।

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