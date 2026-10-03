Rudraprayag News: हेमा नेगी करासी को मिला अडानी प्रेजेंट्स अमेजिंग इंडिया अवार्ड

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लोक गायिका हेमा नेगी करासी को ‘अडानी प्रेजेंट्स अमेजिंग इंडिया अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली में कला और लोक कला के संरक्षण के लिए मिला है। उन्होंने बताया कि लोकगीतों के माध्यम से वह देश-विदेश में उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और उन सभी कलाकारों का सम्मान है जो हमारी लोक विरासत को सहेजने में जुटे हैं। संवाद

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राजेश सेमवाल