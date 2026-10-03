Rudraprayag News: सतपाल और डॉ. ममता को देवभूमि माटी गौरव सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sat, 03 Oct 2026 05:29 PM IST
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रुद्रप्रयाग। जनपद के युवा कवि-लेखक सतपाल और साहित्यकार, कवयित्री एवं शिक्षाविद् डॉ. ममता कुंवर को साहित्य और लोकसंस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए देवभूमि माटी गौरव सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में यह समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान किया। डॉ. ममता कुंवर ने कहा कि यह सम्मान उन्हें गढ़वाली भाषा-साहित्य और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। वहीं सतपाल ने कहा कि देवभूमि की माटी, बोली-भाषा और संस्कृति से जुड़े विषयों को अपनी रचनाओं में स्थान देना उनके लिए निरंतर प्रेरणा का विषय रहा है। कार्यक्रम में संस्कृति जागरण मंच के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश पंत, दीपक केंतुरा, विजय पंत सहित आयोजक मंडल के सदस्य आदि मौजूद रहे।
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