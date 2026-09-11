रुद्रप्रयाग: शराब ठेके के पास धारदार हथियार से हमला, 42 वर्षीय मदनलाल गंभीर घायल, महिलाएं धरने पर बैठीं

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बदरीनाथ हाईवे स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के पास शुक्रवार देर रात मारपीट की घटना में 42 वर्षीय मदनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि उनके गर्दन पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया है। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हे श्रीकोट बेस अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद घायल मदनलाल की बेटी निशा ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी राघा निवासी बेलणी की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घर पकड़ तेज कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तीन साल से ठेका शिफ्ट करने की मांग घटना के बाद अमसारी गांव की महिलाएं शराब के ठेके के बाहर धरने पर बैठ गईं। महिलाओं ने ठेके के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि शराब की दुकान खुलने के बाद से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हुआ है और आए दिन विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। महिलाओं का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से शराब के ठेके को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग कर रही हैं। इसके लिए लगातार विरोध-प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन स्तर पर उनकी मांग को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। महिलाओं ने शुक्रवार को हुई घटना को भी शराब के ठेके से जुड़े माहौल का परिणाम बताया।बीरा देवी कहना है कि ठेके के आसपास आए दिन होने वाले विवादों से स्थानीय लोगों में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब के ठेके को क्षेत्र से शिफ्ट करने की मांग की है।

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