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रुद्रप्रयाग: चीरबासा में पहाड़ी से गिरे पत्थर, चपेट में आने से घोड़ा संचालक घायल, यही पर हुई थी यात्री की मौत

Mon, 14 Sep 2026 10:38 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग।
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग। Published by: Renu Saklani Updated Mon, 14 Sep 2026 10:38 AM IST
सार

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाओं ने एक बार फिर यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। चीरबासा में हादसे के बाद संवेदनशील हिस्से में निगरानी बढ़ा दी गई है।

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Kedarnath Trek Route Horse Operator Injured After Rocks Fall Near Chirbasa Helipad in Rudraprayag Uttarakhand
पहाड़ी से गिरे पत्थर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के समीप पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक घोड़ा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। डीडीआरएफ, वाईएमएफ और आपदा मित्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल को रेस्क्यू किया और गौरीकुंड अस्पताल पहुंचाया।

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घायल की पहचान आसू (19) पुत्र चौहान सिंह, निवासी सिलकोट, गैरसैंण के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि घटना के बाद घायल को रेस्क्यू कर गौरीकुंड लाया गया। पहाड़ी की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में निगरानी के लिए टीमें तैनात हैं।
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उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह मार्ग को खोल दिया गया है और यात्रियों को एहतियात के साथ इस हिस्से से पार कराया जा रहा है। गौरतलब है कि, इसी क्षेत्र में बीते दिन पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से पठाली गांव निवासी मोहन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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