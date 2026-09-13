Rudraprayag News: स्कूटी खाई में गिरी, एक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 13 Sep 2026 05:53 PM IST
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रुद्रप्रयाग। ग्राम स्यालसू के समीप तिलवाड़ा से तूनेटा जा रही एक स्कूटी खाई में गिरने से स्कूटी सवार सचिन (23) निवासी तिलवाड़ा (रुद्रप्रयाग) गंभीर रूप से घायल हो गया। जखोली चौकी प्रभारी अपर उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और एसडीआरएफ की मदद से घायल को खाई से सड़क तक पहुंचाया जिसके बाद पुलिस वाहन से उसे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाद
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