{"_id":"6a92dba6a2f5474b6b0fb04e","slug":"video-dumper-crashes-while-loading-debris-driver-injured-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मलवा भरते समय डंपर दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुप्तकाशी। गुप्तकाशी-लमगौंडी मोटरमार्ग पर डॉ. जैकवीन स्कूल के ऊपर शनिवार को सड़क चौड़ीकरण कार्य में लगा डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक वाहन से निकलकर झाड़ियों में जा गिरा, जिससे वह घायल हो गया। डंपर कुछ मीटर नीचे स्कूल के पास जा गिरा और वहां बने शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार काकड़ा-गुप्तकाशी बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था की ओर से इन दिनों सड़क कटिंग का काम किया जा रहा है। कटिंग से निकलने वाले मलबे को डंपरों के माध्यम से डंपिंग क्षेत्र तक पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को करीब चार बजे एक डंपर मलबा लोड करते समय अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए गुप्तकाशी अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। स्थानीय निवासी मदन सिंह रावत ने बताया कि कार्यदायी संस्था को पहले भी सुरक्षा को लेकर अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि यदि यह हादसा विद्यालय संचालन के समय होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। उधर, चौकी प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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