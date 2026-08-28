Rudraprayag News: दो वाहनों की भिड़ंत, छह लोग घायल

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अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। डॉ. गिरीश रावत ने बताया कि घायल उत्तम सिंह, गौरव निवासी गुप्तकाशी एवं गुड़्डी देवी निवासी अगस्त्यमुनि के सिर एवं चेहरे पर चोटें आई हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग रेफर किया गया है। वहीं हादसे में घायल जसपाल सिंह, कुंवरी देवी और लीला देवी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। संवाद

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अगस्त्यमुनि। चंद्रापुरी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दो वाहनों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचाया। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है।