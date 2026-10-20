फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Roorkee: Crowds gather for the burning of Ravana effigies

रुड़की: रावण दहन के लिए उमड़ी भीड़

Tue, 20 Oct 2026 08:08 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:08 PM IST
Roorkee: Crowds gather for the burning of Ravana effigies
दर्शकाें से खचाखच भरे नेहरू स्टेडियम में पुतला दहन का विहंगम दृश्य देखने को मिला। शाम 6:30 बजे एक-एक कर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले आतिशबाजी के साथ धू-धूकर जल उठे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बाहर लगे विशाल मेले में खाने पीने और बच्चों के खिलौने आदि का लुत्फ उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कुल्लू दशहरा में चलेंगी 30 स्पेशल बसें, रात 10: 30 बजे के बाद भी मिलेगी सुविधा

kullu dussehra 30 special buses sundar singh thakur
Kullu
20 Oct 2026

रामपुर बुशहर: कुमारसैन में आरएसएस ने किया शस्त्र पूजन, करीब 100 स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन

rss shastra pujan path sanchalan kumarsain himachal
Rampur Bushahar
20 Oct 2026

चंबा में दशहरे और आरएसएस स्थापना दिवस पर निकाली रैली, स्वयंसेवकों ने लिया भाग

rss foundation day dussehra rally chamba
Chamba
20 Oct 2026

लुधियाना में दाखा थाने के बाहर समाजसेवी टीटू बानिया ने जलाया नशे का रावण

Social worker Titu Baniya burned an effigy of 'Ravana'—representing drugs—outside the Dakha police station in Ludhiana.
Ludhiana
20 Oct 2026

कोटकपूरा में 21 अक्टूबर को होगी भारत विकास परिषद की शाखा स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता

A branch-level national group singing competition, organized by Bharat Vikas Parishad, will be held in Kotkapura on October 21.
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026
विज्ञापन

जींद के जुलाना में 33 साल बाद होगा 30 फीट के रावण का दहन

A 30-foot-tall effigy of Ravana will be burnt in Julana, Jind, after 33 years.
Jind
20 Oct 2026

कुशीनगर: सड़क हादसे में चार युवकों की मौत से उजड़े परिवार, तीन घायल

four Youths Killed in Road Accident Three Injured
Kushinagar
20 Oct 2026
विज्ञापन

अर्बन चैलेंज फंड के प्रोजेक्ट्स की साइट जांचने शिमला पहुंची केंद्रीय टीम, रिज और मॉल रोड का लिया जायजा

shimla urban challenge fund projects central team ridge mall road
Shimla
20 Oct 2026

शिमला: कालीबाड़ी मंदिर में महानवमी पर विशेष पूजा और हवन, मां सिद्धिदात्री के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु

kalibari temple shimla mahanavami puja havan sindoor khela
Shimla
20 Oct 2026

विजयादशमी पर राजपूत सभा चंबा ने किया शस्त्र पूजन, पूर्वजों की परंपरा का किया निर्वहन

rajput sabha chamba shastra pujan vijayadashami
Chamba
20 Oct 2026

कानपुर: मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Kanpur Mentally unstable middle aged man dies a tragic death in a road accident
Kanpur
20 Oct 2026

हिसार में आरएसएस ने मनाया स्थापना का 101 वर्ष, एमसी-डीसी कालोनी में किया विजयदशमी संचलन

RSS marks 101st year of its founding in Hisar; holds Vijayadashami procession in MC-DC Colony
Hisar
20 Oct 2026

गृहमंत्री अमित शाह ने माड़ी पन्नुआं में मारे गए विक्रमजीत के परिवार से की मुलाकात

Home Minister Amit Shah met with the family of Vikramjit, who was killed in Madi Pannuan.
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

चंडीगढ़ कांग्रेस ने सेक्टर 35 में फूंका सीईसी ज्ञानेश कुमार का पुतला

Chandigarh Congress burns effigy of CEC Gyanesh Kumar in Sector 35
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

फरीदाबाद: धमकी के बाद बदमाशों ने रंजिश में कार के शीशे तोड़े, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत

Faridabad Miscreants smashed car windows following threat
Faridabad
20 Oct 2026

लखनऊ: तेलीबाग के शारदा सहायक में लोग कर रहे हैं मूर्ति का विसर्जन

लखनऊ: तेलीबाग के शारदा सहायक में लोग कर रहे हैं मूर्ति का विसर्जन
Lucknow
20 Oct 2026

चंडौस रामलीला में लोग देखते रह गए सुलोचना के सती होने का मंचन

चंडौस रामलीला में लोग देखते रह गए सुलोचना के सती होने का मंचन
Aligarh
20 Oct 2026

कोकिला कौशिक ने बढ़ाया तीन जिलों का नाम, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी किया था प्रतिनिधित्व

Kokila Kaushik has brought recognition to three districts; she also represented the country at the 2024 Paris Paralympics.
Hisar
20 Oct 2026

लखीमपुर खीरी: झाड़ियों में मिला लापता बच्चे का शव, घुटने के नीचे से अलग थे दोनों पैर

Lakhimpur Kheri Body of missing child found in bushes
Lakhimpur Kheri
20 Oct 2026

महराजगंज: चिरैयाकोट में दो बाइकों की भीषण टक्कर, एक युवक की मौत

One Killed Three Seriously Injured in Head On Collision Between Two Bikes in Chiraiyakot
City and States Archives
20 Oct 2026

गृहमंत्री के दाैरे से पहले मानसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Tight security arrangements in Mansa ahead of the Home Minister's visit
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

लखनऊ: निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में होगा रावण का पुतला दहन, 20 सालों से चल रही है परंपरा

लखनऊ: निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में होगा रावण का पुतला दहन, 20 सालों से चल रही है परंपरा
Lucknow
20 Oct 2026

VIDEO: उटंगन नदी में पिछले वर्ष 12 मौतों से प्रशासन ने लिया सबक, मूर्ति विसर्जन के लिए खोदे गड्ढे; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Kheragarh Administration Tightens Idol Immersion Safety After 12 Deaths
Agra
20 Oct 2026

बिहार: गया में दारोगा के दोनों बेटों को मारी गोली, छोटे भाई की मौत, बड़ा की हालत गंभीर

बिहार: गया में दारोगा के दोनों बेटों को मारी गोली, छोटे भाई की मौत, बड़ा की हालत गंभीर
Bihar
20 Oct 2026

लखनऊ: आने वाले चुनावों में कुर्मी समाज दिखाएगा ताकत, सपा कार्यालय के बाहर लगा बैनर

लखनऊ: आने वाले चुनावों में कुर्मी समाज दिखाएगा ताकत, सपा कार्यालय के बाहर लगा बैनर
Lucknow
20 Oct 2026

मानहानि मामले में मिली एक साल की सजा को चुनाैती देंगे पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस

Former MLA Simarjit Bains to challenge one-year sentence in defamation case
Ludhiana
20 Oct 2026

करनाल में बिजली निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर में फूंके पुतले; ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री और एचईआरसी अध्यक्ष के पुतले फूंककर जताया रोष

Effigies were burnt across the state in protest against the privatization of the electricity sector in Karnal; protesters expressed their outrage by burning effigies of the Energy Minister, the Chief Minister, and the HERC Chairman.
Karnal
20 Oct 2026

अयोध्या: सरयू तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू

अयोध्या: सरयू तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू
Ayodhya
20 Oct 2026

बिलासपुर: घुमारवीं के 25 हजार लोगों को जल्द मिलेगी पेयजल संकट से राहत, 20 करोड़ की योजना की टेस्टिंग शुरू

ghumarwin karloti kapahra drinking water scheme testing bilaspur
Bilaspur
20 Oct 2026

VIDEO: नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला।

On Navami, the final day of Navaratri, a unique confluence of faith and devotion was witnessed.
Kasganj
20 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed