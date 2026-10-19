Roorkee News: कन्या पूजन के साथ शारदीय नवरात्र संपन्न, उमड़े श्रद्धालु

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श्रद्धालुओं ने कन्याओं को तिलक लगाकर हलवा-पूरी, खीर, फल और मिष्ठान का भोजन कराया। इसके बाद उपहार और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। व्रतियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर व्रत का पारण किया। लक्सर के जगदंबा मंदिर, दुर्गा मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर और शिवपुरी स्थित शिव मंदिर सहित देहात के मंदिरों में विशेष पूजा की गई। वहीं, खानपुर क्षेत्र के प्रहलादपुर स्थित जगदंबा माता मंदिर, दुर्गा मंदिर और रायसी के दुर्गा मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। ज्योतिषाचार्य पंडित संदीप भारद्वाज शास्त्री और विनोद शर्मा के अनुसार मां महागौरी ममता और करुणा की प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजन और कन्याओं का सम्मान करने से मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है।

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नगर और देहात क्षेत्र में सोमवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा व कन्या पूजन के साथ शारदीय नवरात्र संपन्न हो गए। अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजस के कारण्ई श्रद्धालुओं ने रविवार और सोमवार दोनों दिन कन्या पूजन किया।