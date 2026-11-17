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उत्तराखंड बस हादसा: सीएम धामी घायलों का हालचाल जानने एम्स पहुंचे

विशाल कुमार

Updated Tue, 17 Nov 2026 03:05 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 03:05 PM IST







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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गूलर बस हादसे में घायल यात्रियों का हालचाल जानने ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों से घायलों को दिए जा रहे उपचार के बारे में भी जानकारी ली। ... और पढ़ें

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