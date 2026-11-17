उत्तराखंड में मंगलवार की सुबह कई परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द लेकर आई। टिहरी, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश क्षेत्र में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। कहीं यात्री बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी तो कहीं बोलेरो और मैक्स वाहन गहरी खाई में गिर गए।





हादसों के बाद घटनास्थलों पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इन हादसों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। हादसों का मंजर भयावह था। अपनों को खोने वाले परिवारों में मातम पसरा है। घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। हादसों की खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गहरा दुख जताया है।