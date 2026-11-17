रानीपोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाखन नदी में मंगलवार को एक अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। थानो-भोगपुर मार्ग पर स्थित जाखन पुल से करीब एक किलोमीटर नीचे नदी किनारे झाड़ियों में शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर रानीपोखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

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