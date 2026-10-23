शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आपसी समन्वय जरूरी: बिष्ट

पौड़ी। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने और अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक व अभिमुखीकरण कार्यशाला हुई। इसमें अपर निदेशक, गढ़वाल मंडल प्रमेंद्र सिंह बिष्ट ने अधिकारियों से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आपसी समन्वय को जरूरी बताया।उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव और चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित समीक्षा और आपसी समन्वय जरूरी है।कार्यशाला में वित्तीय प्रबंधन, एसएनए स्पर्श प्रणाली, आईएमएमएस पोर्टल, परख आदि की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यालयों के निरीक्षण, पीएम पोषण योजना, निपुण भारत मिशन, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आदि की समीक्षा की गई। इस दौरान नामांकन बढ़ाने और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में सुधार पर जोर दिया गया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में सहायक वित्त व लेखाधिकारी सुनीता सोलंकी, डायट प्राचार्य स्वराज तोमर, डायट से भारत भूषण परमार, डीईओ (प्राथमिक/माध्यमिक) अंशुल बिष्ट, बीईओ बीरोंखाल वर्षा भारद्वाज आदि मौजूद रहे। संवाद