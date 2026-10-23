{"_id":"6adb66a506b29a9a440296a1","slug":"video-srinagar-health-minister-subodh-uniyal-inaugurated-the-iapsm-national-conference-2026-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: आईएपीएसएम राष्ट्रीय सम्मेलन-2026 का स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रीनगर: आईएपीएसएम राष्ट्रीय सम्मेलन-2026 का स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड राज्य शाखा के 29वें आईएपीएसएम राष्ट्रीय सम्मेलन - 2026 का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत बनाने के उपायों पर मंथन कर रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय जलवायु-सक्षम एवं एआई आधारित जनस्वास्थ्य के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और शोध के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।