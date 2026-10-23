फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Monkeys have injured 15 people over the past four months.

Pauri News: चार महीनों से 15 लोगों को घायल कर चुके हैं बंदर

Fri, 23 Oct 2026 05:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 23 Oct 2026 05:56 PM IST
विज्ञापन
Monkeys have injured 15 people over the past four months.
देवप्रयाग। तीर्थनगरी देवप्रयाग में पिछले चार महीनों से कटखने बंदरों का उत्पात बचा है। बंदरों के हमलों से स्थानीय निवासियों के साथ ही देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्री भी परेशान हैं। लोगों के अनुसार चार महीनों में बंदर करीब 10 से 15 लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं।
विज्ञापन

नगर के मुख्य बाजार, संगम स्थल, मंदिरों और झूला पुलों पर बंदरों के झुंड लोगों पर झपट्टा मार रहे हैं और सामान छीन रहे हैं। परिजन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने को मजबूर हैं जबकि लोग घरों की छतों और आंगनों में निकलने से भी कतरा रहे हैं। प्रमोद टोडरिया, अभिषेक भट्ट और सुशांत बडोला ने बताया कि वन विभाग से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं वन विभाग का कहना है कि नगर निकाय सीमा में बंदरों को पकड़ने की प्राथमिक जिम्मेदारी नगरपालिका की है। वन विभाग केवल तकनीकी सहयोग दे सकता है। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल भंडारी ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एक-दो दिन में बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed