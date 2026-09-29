{"_id":"6abbcf5d1c21e31ee80256c5","slug":"video-srinagar-photographers-meet-discuss-new-challenges-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: फोटोग्राफरों की हुई बैठक, नई चुनौतियों को लेकर हुई चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के एक निजी होटल में फोटोग्राफरों की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें श्रीनगर के फोटोग्राफरों ने भाग लिया। बैठक में फोटोग्राफी के क्षेत्र में सामने आ रही नई चुनौतियों, काम के रेट और बदलते समय के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में फोटोग्राफरों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। नए फोटोग्राफरों ने भी मौजूदा परिस्थितियों और पेशे में आ रही दिक्कतों पर अपने विचार रखे। सभी ने फोटोग्राफी के क्षेत्र में बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। बैठक के दौरान फोटोग्राफरों की नई समिति के गठन को लेकर भी चर्चा हुई। समिति के गठन की प्रक्रिया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुझाव रखे गए।

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