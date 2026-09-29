Pauri News: एनआईटी और आईआईटी जम्मू के बीच हुआ समझौता

संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जम्मू के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। दोनों संस्थानों के बीच संयुक्त डॉक्टोरल (पीएचडी) कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है।आईआईटी जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में एनआईटी श्रीनगर के निदेशक प्रो. करुणेश कुमार शुक्ला और आईआईटी जम्मू के निदेशक प्रो. एमएस गौड़ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के डीन एवं एसोसिएट डीन भी मौजूद रहे। एमओयू का उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना तथा दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत करना है। पात्र शोधार्थियों को दोनों संस्थानों के शैक्षणिक संसाधनों, अनुसंधान सुविधाओं और विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए डॉक्टोरल शोध करने का अवसर मिलेगा। इसके तहत चयनित बीटेक विद्यार्थियों को दूसरे संस्थान में शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा।