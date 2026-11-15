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श्रीनगर: फरासू के पास चमधार स्लाइडिंग जोन में स्कूटी खाई में गिरी

Alka Tyagi

Updated Sun, 15 Nov 2026 09:28 AM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 09:28 AM IST







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चमधार स्लाइडिंग जोन के पास शनिवार देर रात एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। ... और पढ़ें

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