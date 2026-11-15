Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Accident in Srinagar Scooter falls into gorge at Chamdhar sliding zone one person dead, another injured

श्रीनगर में हादसा: फरासू के पास चमधार स्लाइडिंग जोन में स्कूटी खाई में गिरी, एक की मौत, दूसरा घायल

Sun, 15 Nov 2026 09:24 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 09:24 AM IST
सार

पुलिस को चमधार स्लाइडिंग जोन के पास दोपहिया वाहन के खाई में गिरने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। इसके बाद गहरी खाई में रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

विज्ञापन
Accident in Srinagar Scooter falls into gorge at Chamdhar sliding zone one person dead, another injured
श्रीनगर में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चमधार स्लाइडिंग जोन के पास शनिवार देर रात एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, चमधार स्लाइडिंग जोन के पास दोपहिया वाहन के खाई में गिरने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। इसके बाद गहरी खाई में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जबकि दूसरा प्रथम दृष्टया मृत पाया गया। दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दूसरे व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन


कोटद्वार:  घास काट रही महिला पर दो भालुओं ने हमला कर किया बुरी तरह जख्मी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने स्कूटी नंबर के आधार पर दोनों व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस स्कूटी नंबर के आधार पर दोबारा पहचान करने के प्रयास में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed