चाचा नेहरू के आदर्शों को याद कर मनाया बाल दिवस, शिक्षकों ने दीं रंगारंग प्रस्तुतियां

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श्रीनगर के सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार को बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मैनेजर फादर जॉनसन ने चाचा नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। उन्होंने बच्चों को नेहरू जी के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस दौरान शिक्षकों ने गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर बच्चों का मनोरंजन किया। वहीं, बच्चों ने भी डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया।

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