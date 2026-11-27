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श्रीनगर बैकुंठ चतुर्दशी मेले में आवास विकास मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पहाड़ की परंपराओं को लोकनृत्यों के माध्यम से जीवंत किया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उत्तराखंड की लोक विरासत, रीति-रिवाजों और पारंपरिक जीवनशैली की सुंदर झलक पेश की।

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