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Vaikuntha Chaturdashi Fair: Enactment of the marriage of Shiva and Parvati, accompanied by the beats of *dhol-damaun* (traditional drums) and folk melodies.
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बैकुंठ चतुर्दशी मेला: ढोल-दमाऊं की थाप और पारंपरिक लोकधुनों के बीच शिव-पार्वती विवाह का मंचन
बैकुंठ चतुर्दशी मेले के तहत बृहस्पतिवार को गोला पार्क में आयोजित ढोल सागर कार्यक्रम में डॉ. सोहन लाल एवं उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुति दी। टीम ने ढोल-दमाऊं की थाप और पारंपरिक लोकधुनों के बीच शिव-पार्वती विवाह की बरात का प्रसंग जीवंत किया। प्रस्तुति ने दर्शकों को उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति और पारंपरिक वाद्ययंत्रों से रूबरू कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे।
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