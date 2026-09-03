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गढ़वाल विवि में छात्र संघ चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। नामांकन को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह बना हुआ है और प्रत्याशी समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी। बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव 11 सितंबर को होना है।

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