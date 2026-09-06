Pauri News: बकरी का मांस खाने से बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार

सिरोला गांव में बीमारी हुए थे कई लोग, आठ मरीजों का चल रहा उपचारफोटोसंवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। कीर्तिनगर ब्लॉक के सिरोला गांव में बकरी का मांस खाने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों की हालत में अब सुधार है। शनिवार को बेस अस्पताल श्रीकोट पहुंचे कई लोग उपचार के बाद ठीक हैं अब उन्हें घर भेज दिया गया है।बेस अस्पताल श्रीकोट के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अच्युत नारायण पांडे ने बताया कि अस्पताल के शिशु वार्ड में चार बच्चों का उपचार चल रहा है जबकि एक महिला मेडिसिन विभाग में भर्ती है। सभी की स्थिति स्थिर है। स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए उन्हें जल्द घर भेज दिया जाएगा। वहीं श्रीनगर उपजिला चिकित्सालय में सिरोला गांव के तीन मरीज भर्ती हैं। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रचित गर्ग ने बताया कि तीनों मरीजों की हालत अब सामान्य है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पंचायत सदस्य खोला-कड़ाकोट कविता देवी, पूर्व प्रधान कपरोली सुनील कुमार और सिरोला के प्रधान पति मातवर सहित अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल ने सीएचसी कीर्तिनगर के चिकित्सा प्रभारी को पत्र सौंपकर सिरोला गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई बीमारी लोग निजी अस्पताल में उपचार करवाकर घर पहुंच गए थे। टीम भेजकर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना जरूरी है।