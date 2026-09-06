Pauri News: अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा, अलकेश्वर घाट जलमग्न

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श्रीनगर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे से अधिक समय से जारी बारिश के कारण रविवार को अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़कर 534 मीटर तक पहुंच गया। नदी का पानी चेतावनी स्तर के करीब पहुंचने से अलकेश्वर घाट का निचला हिस्सा जलमग्न हो गया। शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश का सिलसिला जारी रहने के कारण रविवार सुबह से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। नदी में पानी बढ़ने के साथ बहाव भी तेज दिखाई दिया। अलकेश्वर घाट के निचले हिस्से तक पानी पहुंचने से घाट का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। बारिश के कारण गोला बाजार, सब्जी मंडी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग समेत प्रमुख बाजारों में चहल-पहल कम रही। संवाद

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