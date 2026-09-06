Pauri News: ढिकालगांव योजना से छूटे गांवों में जल्द पहुंचेगा पानी

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श्रीनगर। खिर्सू ब्लॉक के ढिकालगांव पेयजल पंपिंग योजना से छूटे गांवों में अब जल्द पेयजल आपूर्ति की उम्मीद जगी है। जल संस्थान ने इन गांवों को योजना से जोड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खिर्सू ब्लॉक के करीब 110 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ढिकालगांव पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण जल निगम ने वर्ष 2021 में पूरा किया था। टेस्टिंग के बाद योजना जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी गई लेकिन हस्तांतरण के बाद भी कई गांवों में पेयजल नहीं पहुंच पाया। अब शासन के निर्देश पर जल संस्थान ने योजना से छूटे गांवों में जलापूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी की है। वहीं जल संस्थान के सहायक अभियंता अर्पित मित्तल ने बताया कि अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का प्रयास है कि प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द छूटे हुए गांवों में पेयजल आपूर्ति शुरू की जाए। संवाद