श्रीनगर में गढ़भोज का आयोजन, सेवा ज्योति पदयात्रा में जुटे भाजपा नेता-कार्यकर्ता

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सेवा संकल्प कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत बुधवार को श्रीनगर रामलीला मैदान में गढ़भोज का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहाड़ के पारंपरिक गेडू और तौला बर्तनों में सरोला ब्राह्मणों द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आयोजित सेवा ज्योति पदयात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।

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