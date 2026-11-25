Pauri News: शिविर में 50 मरीजों की हुई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 25 Nov 2026 04:05 PM IST
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पौड़ी। आईएसएसए फाउंडेशन के उत्तराकेयर अस्पताल की ओर से एकेश्वर ब्लॉक के श्रीकोटखाल में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 50 मरीजों के स्वास्थ्य व नेत्र जांच की गई। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हुए शिविर में मुख्य चिकित्सक डॉ. जेपी चमोली ने मरीजों का परीक्षण कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिए। एएसजी नेत्र अस्पताल देहरादून की विशेषज्ञ टीम ने ग्रामीणों की नेत्र जांच की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता उमाकांत पांथरी, कैंप कोऑर्डिनेटर अमन कुमार, काजल रावत आदि मौजूद रहे। संवाद
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