{"_id":"6ad0a5b2647e2b716002bc7b","slug":"video-strong-demonstration-of-youth-congress-in-haldwani-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, राज्यपाल का पुतला फूंका; निकाली प्रतीकात्मक शव यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, राज्यपाल का पुतला फूंका; निकाली प्रतीकात्मक शव यात्रा
हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को जमकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल दुष्यंत कुमार का पुतला फूंका और बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली।प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कोर्ट के सामने प्रतीकात्मक शव को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी जलाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।