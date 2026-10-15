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वीडियो: हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, राज्यपाल का पुतला फूंका; निकाली प्रतीकात्मक शव यात्रा

Heera

Updated Thu, 15 Oct 2026 03:36 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 03:36 PM IST







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हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को जमकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल दुष्यंत कुमार का पुतला फूंका और बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली।प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कोर्ट के सामने प्रतीकात्मक शव को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी जलाया। ... और पढ़ें

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