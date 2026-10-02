कोटद्वार: विधायक दिलीप रावत पहुंचे ढंगलगांव, परिजनों को दी सांत्वना, भालू की दहशत बरकरार

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नैनीडांडा ब्लॉक के ढंगल गांव में भालू के हमले में मंजू देवी (55) पत्नी होशियार सिंह की मौत के बाद से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। बृहस्पतिवार को लैंसडौन के विधायक महंत दिलीप रावत ने ढंगलगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों को भालू के आतंक से निजात दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। इस मौके पर वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजे की अग्रिम धनराशि का चेक प्रदान किया। वन विभाग की ओर से घटनास्थल के पास भालू को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया है। वहीं गुलदार के खतरे को देखते हुए भी दो अलग जगहों पर पिंजरा लगाया गया है।

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