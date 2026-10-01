कोटद्वार: मस्जिद तोड़ने की पोस्ट पर विवाद, मोहम्मद दीपक ने व्यापारी से की हाथापाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एक हिंदू व्यापारी से अभद्रता करने और धमकी देने के आरोपी मोहम्मद दीपक को पुलिस ने हवालात में डाल दिया। व्यापारी की ओर से मोहम्मद दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने और व्यापारी पर हमला करने वाले मोहम्मद दीपक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए व्यापार मंडल ने कोतवाली में धरना दिया। एएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया।

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