Kotdwar News: बलिदानियों को नमन कर बटालियन के गौरवशाली इतिहास को किया याद
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Fri, 02 Oct 2026 06:23 PM IST
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कोटद्वार। सातवीं गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने बटालियन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। बलिदानियों को याद कर श्रद्धांजलि दी।
बृहस्पतिवार को मवाकोट स्थित एक प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बटालियन के गौरवशाली इतिहास को याद करने और शहीद सैनिकों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर की गई। पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सातवीं गढ़वाल राइफल्स गौरव सेनानी संगठन के संरक्षक ऑनरेरी सूबेदार मेजर पदम नेगी ने की।
संगठन के अध्यक्ष कैप्टन सुरेंद्र सिंह नेगी ने बटालियन के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बटालियन के वीर सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। चार बटालियन के संयोजक कैप्टन प्रियदर्शन नेगी ने विचार रखे। उन्होंने पूर्व सैनिकों से बटालियन की गौरवशाली परंपराओं और आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
इस मौके पर ऑनरेरी सूबेदार मेजर जगदीश पोखरियाल, सूबेदार सुनील, सूबेदार बृजमोहन, हवलदार बचन सिंह रावत, ऑनरेरी सूबेदार दिनेश नेगी, ऑनरेरी सूबेदार बृजमोहन जखमोला आदि थे।
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कोटद्वार। सातवीं गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने बटालियन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। बलिदानियों को याद कर श्रद्धांजलि दी।
बृहस्पतिवार को मवाकोट स्थित एक प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बटालियन के गौरवशाली इतिहास को याद करने और शहीद सैनिकों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर की गई। पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सातवीं गढ़वाल राइफल्स गौरव सेनानी संगठन के संरक्षक ऑनरेरी सूबेदार मेजर पदम नेगी ने की।
संगठन के अध्यक्ष कैप्टन सुरेंद्र सिंह नेगी ने बटालियन के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बटालियन के वीर सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। चार बटालियन के संयोजक कैप्टन प्रियदर्शन नेगी ने विचार रखे। उन्होंने पूर्व सैनिकों से बटालियन की गौरवशाली परंपराओं और आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
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इस मौके पर ऑनरेरी सूबेदार मेजर जगदीश पोखरियाल, सूबेदार सुनील, सूबेदार बृजमोहन, हवलदार बचन सिंह रावत, ऑनरेरी सूबेदार दिनेश नेगी, ऑनरेरी सूबेदार बृजमोहन जखमोला आदि थे।
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