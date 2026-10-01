फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Narendranagar emerges as the overall champion in the boys' Kho-Kho category.

Kotdwar News: बालक वर्ग खो-खो में नरेंद्रनगर ओवर ऑल चैंपियन

Thu, 01 Oct 2026 06:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 01 Oct 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
Narendranagar emerges as the overall champion in the boys' Kho-Kho category.
कंडीसौड (टिहरी)। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 24वीं जिलास्तरीय शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता के खो-खो बालक वर्ग में नरेंद्रनगर ब्लॉक ओवर ऑल चैंपियन रहा। थौलधार ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज छाम के खेल मैदान में अंडर-19 बालक वर्ग खो-खो में नरेंद्रनगर प्रथम, थौलधार दूसरे स्थान पर रहा।
विज्ञापन

बालिका में जौनपुर पहले, भिलंगना दूसरे स्थान पर रहा। अंडर-17 बालक वर्ग में नरेंद्रनगर पहले, प्रतापनगर दूसरे, बालिका नरेंद्रनगर पहले तथा देवप्रयाग दूसरे, अंडर-14 बालक वर्ग में नरेंद्रनगर प्रथम, देवप्रयाग दूसरे तथा बालिका में थौलधार पहले व जौनपुर की टीम दूसरे स्थान पर रही।
विज्ञापन

वहीं कबड्डी के अंडर-19 बालिका वर्ग में देवप्रयाग पहले जौनपुर दूसरे, बालिका अंडर-17 बालिका में जौनपुर पहले, थौलधार दूसरे, अंडर-14 बालक में प्रतापनगर पहले, जौनपुर दूसरे तथा बालिका वर्ग में जाखणीधार पहले व भिलंगना की टीम दूसरे स्थान पर रही। खेल मीडिया प्रभारी चक्रधर प्रसाद भद्री ने बताया कि कबड्डी का बालक वर्ग अंडर-17 और अंडर-19 का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह भंडारी ने विजेता और उप विजेता टीमों मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर प्रधानाचार्य मदन सिंह पंवार, बीईओ एचके श्रीवास्तव, प्रदीप रावत, जिला खेल समन्वयक विनोद नेगी, प्रदीप रावत, अनूप बगियाल, युद्धवीर सिंह पुंडीर, प्रदीप रावत मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed